Pochettino : "Messi jouera où il veut"

Lionel Messi serait "le meilleur joueur de tous les championnats" et pourrait briller s'il passait au football anglais, selon l'ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino. Lionel Messi a déclaré à Barcelone qu'il voulait partir après une saison terrible au Camp Nou où ils ont perdu le titre de Liga contre le Real Madrid et ont été humilié 8-2 par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Il est également mécontent des commentaires publics du président Josep Maria Bartomeu et de l'échec du club de signer à nouveau Neymar.

En conséquence, plusieurs grands clubs européens ont été liés à un transfert de Lionel Messi, dont Manchester City. Le club de Premier League dirigé par l'ancien entraîneur du Barça, Pep Guardiola, étant le grand favori. Certains ont remis en question la logique derrière cette décision, étant donné que Messi a 33 ans, n'a jamais joué dans un championnat professionnel en dehors de l'Espagne et pourrait coûter jusqu'à 700 millions d'euros pour l'éloigner de Barcelone à cause de l'énorme clause libératoire dans son contrat.

Cependant, Mauricio Pochettino pense que si Manchester City signe Lionel Messi, il aura du succès en Angleterre - ou partout où il se retrouvera. L'Argentin a déclaré à Ole: "Tout peut arriver. Messi jouera où il voudra; en Espagne ou en Premier League. Il est prêt à être le meilleur dans n'importe quel championnat". Mauricio Pochettino est au chômage depuis son départ des Spurs l'année dernière et son remplacement par José Mourinho. Il a été lié au poste d'entraîneur du Barça, à la fois en janvier lors du limogeage d'Ernesto Valverde et cet été après le licenciement de Quique Setien.

Et ce malgré que Mauricio Pochettino - qui jouait et dirigeait auparavant l'Espanyol, les rivaux locaux du Barca - avait précédemment déclaré qu'il n'entraînerait jamais le club du Camp Nou. "Je préférerais travailler dans ma ferme en Argentine plutôt que d'aller travailler dans certains endroits", a-t-il déclaré en 2018. Ces commentaires font surface chaque fois que Pochettino est lié au rôle d'entraîneur du Barça, bien que Pochettino ait depuis admis avoir regretté d'avoir fait une telle déclaration, indiquant que si le Barça changeait à nouveau d'entraîneur, il serait ouvert à ce poste.

Cependant, il admet également que, compte tenu de ses commentaires précédents et de son association étroite avec l'Espanyol, il pourrait être impossible pour lui de devenir un jour entraîneur du FC Barcelone, quels que soient ses sentiments envers le travail et le club : "Je pense que les déclarations ont rendu les fans réticents à m'accepter, mais à aucun moment je n'ai reçu une offre pour entraîner le Barça".

"Je me suis trompé dans la façon dont j'ai exprimé qu'il serait impossible à l'avenir d'entraîner Barcelone. J'ai exagéré en ne laissant pas un iota de doute. Il est clair que tous ceux qui me connaissent savent que, de mon passé et de beaucoup de choses, il serait difficile de relier mon nom au club. Il y a des choses qui ne peuvent pas être réunies", a conclu Mauricio Pochettino.