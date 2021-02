Griezmann : "Va falloir aller à Paris pour gagner"

Ce mardi soir, le FC Barcelone a vécu une soirée cauchemardesque au Camp Nou en perdant 1-4 contre le Paris SG en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

À la fin de la rencontre, l'attaquant français Antoine Griezmann a analysé la défaite de son équipe au micro de 'RMC Sport'.

"On avait besoin de faire un match parfait. On ne l'a pas fait et ils l'ont fait. C'est une grosse défaite. On était prêt, on voulait faire un gros match mais ils ont été meilleur que nous, il n'y a rien à dire. Kylian était dans un grand soir. Après il y a un match retour. Va falloir aller là-bas pour gagner et retourner la situation. On ne va pas y aller en touriste", a affirmé Grizou, avant d'encenser son compatriote Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. "Le PSG a une future très grande star qui va être au niveau de Leo et Cristiano. Je ne peux que le féliciter."