Lionel Messi au PSG cet été, une bonne idée ?

Le 25 août dernier, l'annonce fait l'effet d'une bombe : Lionel Messi vient de demander son départ du FC Barcelone, espérant activer une clause de son contrat pour partir libre. Deux semaines plus tard, la Pulga annonçait finalement rester dans le club qui l'a vu grandir. Une simple partie remise pour celui qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison ?

Dans tous les cas, les noms de Manchester City et du PSG reviennent avec insistance au moment d'évoquer l'avenir du sextuple Ballon d'Or. À Paris, Neymar a évoqué son souhait de jouer à nouveau avec son ami, alors que Leonardo n'a pas caché que le club pourrait entrer dans la danse.

Au moment où le PSG va tenter de se défaire pour la première fois de Blaugrana toujours emmenés par leur génial feu follet, la question est plus que jamais d'actualité : Messi au PSG, bonne ou mauvaise idée ?

Benjamin Quarez, journaliste pour 'Goal' : "Oui, ce serait fantastique"

"Cela paraît complètement fou voire impossible au vu de la crise sanitaire et de ses conséquences. Mais impossible rime-t-il vraiment avec PSG ? Depuis plusieurs semaines, on ne parle que de Lionel Messi à Paris et il serait malheureux de ne pas y croire. Oui, le PSG va essayer de le faire venir. Et oui, ce ne sera pas simple, d'autant qu'il souhaite en parallèle prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux cracks ne vont évidemment pas baisser leurs salaires pour rester. Il tâchera donc de trouver une solution pour Messi. Mais si c'était possible..."

"Lionel Messi signerait alors au Paris Saint-Germain, libre à l'issue de la saison. Un sextuple Ballon d'Or à Paris, imaginez le tableau ! J'entends déjà les grincheux dire 'Mais il est crâmé, il a 33 ans. Jamais de la vie il viendra au PSG. Arrêtez de rêver !' Et ? Jusqu'à preuve du contraire, le natif de Rosario ne s'est pas encore positionné publiquement sur son avenir. Selon les informations de 'Goal', il n'a même pas encore discuté avec le club français, ni avec aucun autre club d'ailleurs. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas envisager de le voir à son tour illuminer la Tour Eiffel comme Neymar en 2017 ?"

"Ce serait tellement incroyable. Une sorte de 14 juillet en mode football finalement où Lionel Messi, d'un naturel plutôt discret, redonnerait le sourire à tellement de Parisiens englués dans la grisaille du couvre-feu actuellement en raison de la Covid-19. Tout ce petit scénario paraît bien utopique. Et rien ne dit que l'international argentin finira par rejoindre la capitale française. Les rumeurs l'envoyant à Paris ont même plutôt tendance à l'agacer lui et son entourage. Mais à Paris, on ne le cache pas : 'Si on peut faire venir Messi, on le fera venir !' Même les joueurs, entre eux, en parlent. Ils seraient d'ailleurs peu nombreux à s'opposer à la venue de celui qui constitue déjà l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football."

"Nous n'irons pas jusqu'à parler de réincarnation de Maradona, bien sûr, mais on se rappelle tous de l'hommage rendu au Pibe de Oro après son décès fin novembre. Paris avait mis les petits plats dans les grands pour rappeler tout l'amour que le football portait à Maradona. Alors, voir son digne successeur rejoindre le PSG serait un clin d'oeil plus que remarquable. Magique tout simplement."

"Paris aime les artistes. Les Ronaldinho, Raï ou encore Okocha, par exemple, ont tous fait se lever le Parc des Princes. Neymar aussi bien entendu. Le Brésilien retrouverait son ancien compère du Barça. Un duo qui avait fait des malheurs, en compagnie de Luis Suarez, sur plusieurs saisons. Un binôme qui n'a jamais caché sa volonté de rejouer un jour ensemble. Nous n'avons pas oublié les propos tenus par Neymar après le match à Manchester début décembre : 'J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine.' Ce serait dingue, incroyable, de la folie douce. Enfin un petit peu de magie dans ce football de moins en moins féérique."

Tom Binet, journaliste pour 'Goal' : "Non, ce n'est pas ce dont Paris a besoin en priorité"

"Lionel Messi sous le maillot du PSG ? L'image a de quoi faire frissonner nombre de supporters du club parisien, et du monde entier. Mais la venue de la Pulga serait-elle une si bonne nouvelle pour Paris ? Pas sûr. Tout d'abord, sur le plan sportif. Oui, Lionel Messi est certainement le meilleur joueur de sa génération et l'un des meilleurs de tous les temps. Oui, l'Argentin sait ce que c'est que de remporter des titres prestigieux, en particulier la Ligue des champions. Mais à désormais 33 ans (34 d'ici cet été), ses plus belles années sont aujourd'hui derrière lui. Surtout, Paris n'a guère besoin de renfort devant, un secteur déjà extrêmement bien fourni depuis 2017 et le double coup de tonnerre avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien veut aujourd'hui retrouver son ancien comparse ? C'est oublier bien vite qu'il a fui la Catalogne pour devenir le patron loin de lui !

Depuis, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino n'ont d'autre choix que d'aligner des XI déséquilibrés vers l'avant, à l'image du 4-4-2 ultra-offensif de l'Allemand la saison passée. Pas forcément un gage de réussite sur la scène européenne. Non, ce dont le PSG a besoin sur le mercato, c'est de chercher à se renforcer au milieu de terrain et chez les latéraux. Elle est là la vraie priorité. Surtout en ces temps difficiles sur le plan économique."

"L'aspect financier, parlons-en. Comment un club peut-il envisager sereinement de faire venir un joueur qui émarge à plus de 100 millions d'euros par an en pleine crise du Covid et alors que les pertes estimées pour l'année en cours dépassent les 200 millions ? Il ne peut pas, tout simplement. Ou en tout cas pas sans faire d'importants sacrifices ailleurs et continuer de déstabiliser son effectif. Difficile qui plus est d'imaginer Neymar et Kylian Mbappé prolonger tous les deux si Messi devait débarquer. Or, l'avenir à long terme du club est davantage symbolisé par un gamin de 22 ans né à Bondy, champion du monde, que par Leo Messi, tout sextuple Ballon d'Or qu'il soit."

"Pour Paris donc, l'arrivée de Lionel Messi serait bien trop risquée par rapport aux gains potentiels, notamment dans la quête de la Ligue des champions. Une C1 dont il n'a plus atteint la finale depuis six ans, quand le PSG y est parvenu – sans lui – pas plus tard que la saison dernière. Et pour la Ligue 1 dans son ensemble ? Le championnat de France a bien sûr pris un important coup de projecteur avec l'arrivée de Neymar voilà quatre ans, et nul doute qu'une arrivée de Leo Messi aurait un impact gigantesque. Mais encore une fois à long terme, qui s'intéresserait à une compétition où le suspens serait réduit à sa portion congrue ? La Ligue 1 ne gagnerait-elle pas plutôt à voir d'autres clubs investir et progresser pour offrir une concurrence digne de ce nom au PSG ?"

"Enfin, pour le génie albiceleste, rejoindre le PSG n'apparaît pas comme le meilleur choix. Lionel Messi, c'est avant tout une histoire d'amour avec Barcelone, de son premier contrat signé sur une serviette en papier à l'âge de 12 ans à ses quatre sacres européens en passant par la période magique de l'ère Guardiola ou son trio fantastique avec Luis Suarez et Neymar. Une romance qui ne peut pas s'arrêter là. Pas comme ça. La détresse des fans l'été dernier devant sa volonté de départ en dit long : Lionel Messi est l'homme d'un club. Et ce club s'appelle le FC Barcelone."