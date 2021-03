Le Barça décroche sa place en finale au terme d'un match fou

Le FC Barcelone avait déjà goûté à la revanche en Liga ce week-end mais avait besoin de proposer la même performance ce mercredi dans l'espoir de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi.

Pour l'occasion, Ronald Koeman a choisi de proposer le même système que lors du week-end dernier, avec trois défenseurs centraux. Un système qui envoyait à nouveau Antoine Griezmann sur le banc, pour la troisième rencontre consécutive, Ronald Koeman privilégiant une attaque Messi-Dembélé.

Le Barça a commencé la rencontre à une grande intensité et a dominé le jeu. Les Blaugrana ont mis le pied sur le ballon, et Ousmane Dembélé s'est rapidement montré dangereux d'une frappe axiale devant la surface (5e).

Et le Français ne tardait que quelques minutes avant d'ouvrir le score après ça. Seul à 20 mètres des cages de Vaclik -titulaire en l'absence de Bono, forfait- Dembélé envoyait une splendide frappe du droit directement dans la lucarne pour donner l'avantage aux siens (12e, 1-0).

Le Barça pouvait donc y croire. Si les hommes de Koeman se montrent plus entreprenants, Séville parvient à obtenir un temps fort mais ni Vidal (16e) ni De Jong (29e) n'arrivent à en profiter, et le Barça renchérit.

Le Barça décroche les prolongations in-extremis

Acuña sauvait son équipe sur sa ligne après une frappe déviée de Leo Messi dans la surface (33e). L'Argentin, déchaîné, mettait à mal la défense andalouse sans réussir à doubler la mise avant la pause. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur le score de 1-0. Et malgré la bonne intensité du Barça, un seul but ne suffisait pas aux joueurs catalans pour se qualifier pour la finale.

Le Barça se montre à nouveau plus dangereux que son adversaire après la pause mais ne parvient pas à trouver le but dont il a besoin pour décrocher les prolongations. Jordi Alba obtenait la plus belle occasion de la deuxième mi-temps en écrasant une magnifique reprise acrobatique sur la transversale (67e). Quelques minutes plus tard, Griezmann envoyait une frappe trop molle dans les gants de Vaclik (70e).

Contre le cours du jeu, Séville obtenait un penalty après une faute évidente d'Oscar Mingueza dans la surface sur Lucas Ocampos. Une opportunité de tuer les espoirs du Barça que l'ancien de l'OM n'a pas saisie. Face à Ocampos, Ter Stegen se couchait du bon côté pour arrêter le penalty et permettre à son équipe de préserver ses chances.

Les Blaugrana continuent de pousser jusqu'au bout. Et alors que Séville semblait se rapprocher à grands pas de la finale, tout changeait dans le temps additionnel. Fernando se faisait d'abord expulser après un second carton jaune, laissant son équipe à dix (90+2).

Dans les derniers instants du temps additionnel, Antoine Griezmann trouvait la tête de Gérard Piqué dans la surface. Au premier poteau, le défenseur central croisait sa tête pour tromper Vaclik et emmenait son équipe en prolongations (90+3, 2-0).

Martin Braithwaite envoie le Barça en finale

Face à un Séville désormais en infériorité numérique, le Barça ne tarde pas longtemps avant d'inscrire le troisième but. Martin Braithwaite, servi par Jordi Alba, se jettait dans le dos de la défense pour envoyer le ballon dans les cages de Séville d'une jolie tête plongeante (95e, 3-0).

Le Barça évite tout de même le pire de justesse quelques minutes plus tard. Séville réclamait un penalty après une main de Clément Lenglet dans la surface, mais l'arbitre décidait de reprendre le jeu après l'intervention de la VAR.

Les hommes de Koeman cherchaient à tuer le match en seconde partie des prolongations mais la défense adverse tient bon.

Au terme d'un match fou, le FC Barcelone peut laisser exploser sa joie comme il se doit et décroche sa finale de la Coupe du Roi en renversant un Séville qui peut s'en vouloir. Il faudra attendre jeudi pour savoir qui de l'Athletic Bilbao ou de Levante rejoindra le Barça en finale.