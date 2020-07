Bartomeu : "Barcelone a l'obligation de prolonger Messi"

"Normalement, on ne s'étend pas sur les discussions que nous avons avec les joueurs, mais il est évident que nous avons l'obligation de le prolonger", a indiqué Bartomeu au sujet de Messi.

"C'est le meilleur joueur de l'histoire. Il lui reste encore de nombreuses années de football, et au sujet des informations qui sont sorties ces derniers jours, je dirais qu'il s'agit toujours de la Cadena Ser", a ajouté le président blaugrana.

"Messi envisage de quitter le Barça", a rapporté jeudi soir la radio espagnole Cadena Ser durant son emblématique émission de football 'El Larguero'. "En ce moment même, l'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone. Messi a gelé la prolongation de son contrat", a expliqué la radio, qui a précisé que Messi était "lassé" de ne pas voir "arriver un projet gagnant".

"Je le sens serein, il a souvent dit qu'il veut prendre sa retraite au Barça", a tempéré Bartomeu.

Le président du Barça a par ailleurs soutenu que l'entraîneur Quique Setien, engagé le 12 janvier en remplacement d'Ernesto Valverde, va rester en poste la saison prochaine.

"Setién continuera, évidemment. (...) Je suis plutôt satisfait des progrès dont nous faisons preuve sur le terrain, malgré les matches nuls. Ces derniers temps, j'ai vu une meilleure image et j'espère que ça continuera ainsi", a déclaré le dirigeant catalan.

"Je ne regrette pas le remplacement de Valverde. L'équipe avait besoin d'un nouvel élan. Setien connaît notre ADN, notre modèle, il a apporté de nouvelles idées et il travaille énormément", a souligné Bartomeu.

Mardi en conférence de presse, avant le derby contre l'Espanyol Barcelone, mercredi (20h00 GMT), l'entraîneur a réagi: "Je n'ai pas la sensation que les choses peuvent changer. Je connais le football et son cirque depuis longtemps. Je me limite à faire mon travail. J'ai l'impression que le club est satisfait du travail que nous faisons, et je n'évalue pas cela au fait que l'on gagne ou que l'on perde un match. Je considère les choses en perspective",

A quatre journés de la fin du championnat, le Barça, deuxième de Liga à quatre points du Real Madrid (77 pts), a repris des couleurs dimanche après sa belle victoire 4-1 à Villarreal, chez un candidat aux places européennes, pour la 34e journée.