Baresi voudrait voir Rashford à l'AC Milan

La légende de l'AC Milan Franco Baresi a désigné l'"extraordinaire" Marcus Rashford comme la star de Manchester United qu'il aimerait le plus voir à San Siro.

Deux poids lourds du football européen devraient s'affronter ce jeudi en match aller des 8e de finale de la Ligue Europa. Il y aura beaucoup de talents exposés à Old Trafford, et Baresi a pointé l'attaquant international anglais comme l'élément le plus impressionnant de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Baresi a déclaré au 'Times' lorsqu'on lui a demandé de choisir une signature de rêve pour Milan au sein de l'équipe des Red Devils : "J'aime beaucoup Marcus Rashford, c'est un joueur extraordinaire. Il ne serait pas mauvais pour Milan. Il peut jouer dans n'importe quelle position à l'avant; ce serait un bel avantage. Rashford est un attaquant moderne qui a tout ce qu'il faut pour bien faire. Il a déjà montré et fait de grandes choses et il a beaucoup de qualité."

Pur produit du système d'académie de United, Rashford a fait irruption sur la scène continentale à l'occasion de la Ligue Europa en 2016. Il a marqué deux buts lors de ses débuts en équipe première contre Midtjylland, Louis van Gaal faisant appel à la star de 18 ans suite à une série de blessures au sein de son effectif.