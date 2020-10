"Bartomeu a détruit La Masia"

Le FC Barcelone peut se vanter de posséder l'un des meilleurs centres de formation, cependant il est difficile pour les jeunes qui en sortent de se faire une place au sein de l'équipe première.

Benedito, candidat à la présidence pense que Bartomeu n'a pas su utiliser les joueurs du centre de formation. C'est ce qu'il a affirmé à 'RAC1'.

"Tu as Munir et tu fais venir Boateng, tu as Cucurella et tu fais venir Junior... Je ne comprends pas pourquoi il a détruit La Masia, ce n'était pourtant pas si compliqué", a-t-il notamment déclaré.

Pour Benedito, le fait est que le Barça a réalisé des transferts inutiles. D'après lui, si la chance avait été donnée à ces jeunes joueurs, les transferts n'auraient pas eu lieu. "Nous avons eu des joueurs issus du centre de formation qui pouvaient jouer, mais nous nous sommes orientés vers une gestion incompréhensible", a-t-il ajouté.

Enfin, il a parlé de la renonciation de Bartomeu à diriger le club : "Il se peut que les élections aient lieu après le 20 mars et que la nouvelle direction doive se faire responsable de toutes les dettes, soit 120 millions d'euros".