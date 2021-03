Bartomeu arrêté dans l'affaire du Barçagate !

La semaine commence en force pour un FC Barcelone qui attend le retour de la Coupe du roi. Ce lundi, la police s'est présentée dans les bureaux du club pour effectuer une perquisition.

La nouvelle a été avancée par 'Cadena SER' et confirmée par des médias tels que 'Mundo Deportivo'. La police enquête depuis les premières heures de la matinée, de sorte qu'une partie des bureaux a été fermée pour faciliter le travail des Mossos d'Esquadra à la recherche de plus de preuves et de documents.

L'action de l'autorité est liée au scandale des réseaux sociaux, plus connu sous le nom de "Barçagate", qui fait toujours l'objet d'une enquête. En septembre, les Mossos ont accusé le Barça de corruption présumée en relation avec l'embauche de "I3 Ventures" pour contrôler les réseaux sociaux, sur lesquels sont apparus des commentaires contre le conseil d'administration et plusieurs joueurs importants de l'équipe comme Piqué et Leo Messi.

Cette enquête a été retardée de plusieurs mois et la juge d'instruction du tribunal numéro 13 de Barcelone, Alejandra Gil, a étendu le secret de la procédure jusqu'à six fois. La dernière a été annoncée le 16 février.

En outre, le complot a conduit à la démission de plusieurs membres du Conseil d'administration du Barça, tandis que l'ancien président Josep Maria Bartomeu a nié toute implication dans l'affaire. En juillet 2020, le porte-parole Josep Vives a lu toutes les conclusions de l'audit du PWC, car le club l'avait chargé d'analyser ce qui s'était passé. Le document comportait 129 pages.

"Lors de l'engagement par le Club de divers services relatifs à la surveillance et à l'analyse des réseaux, aucune campagne de diffamation contre quiconque n'a été commandée, et il n'y a eu aucune corruption", a défendu le club catalan.

Josep Maria Bartomeu, arrêté

La chaîne 'COPE' indique que la police a trouvé peu d'employés et qu'elle a en outre convoqué plusieurs cadres impliqués dans l'affaire dans les bureaux du club.

Au cours de la perquisition, il n'y a pas eu d'arrestations car deux crimes présumés font l'objet d'une enquête. L'un pour administration déloyale et l'autre pour corruption entre individus.

Quelques heures plus tard, le PDG Óscar Grau et Román Gómez Ponti, directeur des services juridiques, ont été les premiers à être arrêtés.

Comme le confirme à nouveau 'SER', l'ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a été le suivant à être arrêté par la police après les perquisitions dans les bureaux de Barcelone, en plus de Jaume Masferrer, qui était son conseiller personnel. Quatre personnes ont été arrêtées pour le moment.