Bartomeu nie avoir divulgué le contrat de Messi

Josep María Bartomeu, désormais ancien président du FC Barcelone, a été pointé du doigt après la divulgation du contrat de Leo Messi avec le FC Barcelone dans le journal 'El Mundo'.

Le quotidien en question avait publié les détails du contrat signé par le joueur argentin lors de sa prolongation en 2017, un contrat estimé à 555 237 619 euros bruts par an.

La révélation de ce contrat a provoqué un déferlement de critiques envers le club catalan et son capitaine. Bartomeu, étant l'un des seuls à avoir vu ce contrat, a rapidement été accusé par certains de l'avoir fait fuiter.

Une chose que l'ancien président nie. Dans un message pour le programme de radio 'Sin concesiones', Bartomeu a nié les faits et a rappelé la gravité des faits : "J'ai entendu certaind dire que l'administration sortante et moi-même avons fait fuiter le contrat. C'est absolument faux. C'est un sujet très sérieux, et c'est illégal de divulguer des contrats professionnels. Cela va se terminer aux tribunaux, car ni le Barça ni Messi ne peuvent accepter que ce délit reste impuni."

"Je ne sais pas qui l'a fait. D'ailleurs, seulement 4 ou 5 personnes avaient accès aux contrats, en plus des avocats qui ont participé à la négociation, et la LFP, qui détient une copie de tous les contrats", a assuré Bartomeu.

Celui-ci a notamment pris la défense de Leo Messi : "Accuser Messi des problèmes économiques du club est pervers et malintentionné. Le joueur mérite les quantités qu'il touche parce qu'il en génère autant, à la fois au niveau sportif comme au niveau commercial. Et sans la crise de la pandémie, le Barça peut payer sans problème ces sommes, et celles des autres joueurs."