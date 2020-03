Bataille Chelsea-United pour l'une des promesses britanniques

Il n'a que 21 ans, mais il est déjà international anglais avec les Three Lions et est l'un des plus grands espoirs du football de son pays pour les années à venir.

Le milieu défensif de West Ham, Declan Rice, attire les plus grands clubs de son pays en raison de son profil et de ses qualités de jeu depuis les derniers mois en Premier League.

L'intérêt de Manchester United pour les services du joueur est l'un des plus connus, mais Solskjaer ne serait pas le seul à vouloir voir Rice rejoindre son effectif.

Car selon les informations rapportées par 'Sky Sports', Declan Rice serait le profil parfait que recherchait Frank Lampard pour son équipe et Chelsea voudrait convaincre le joueur de changer de quartier à Londres.

Le joueur connait bien Chelsea pour être passé par son centre de formation et est très proche de Mason Mount, un atout qui pourrait être important pour les Blues dans la bataille pour le joueur sur le prochain mercato.