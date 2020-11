Bataille Everton-Tottenham pour Milik

Il est de plus en plus évident que Milik va quitter Naples, mais finalement peut-être plus tôt que prévu. N'ayant pas sa place dans les plans de Gattuso, ni comme titulaire, ni comme doublure, le Polonais intéresse plusieurs clubs de Premier League.

Selon le 'Daily Mail', Tottenham et Everton souhaitent s'attacher les services d'Arkadiusz Milik, un joueur qui n'a pas joué pour son club cette saison mais qui a disputé plusieurs matchs pour la Pologne.

Le joueur serait en train de négocier son départ du club italien, où il est arrivé en 2016 comme l'un des joueurs les plus prometteurs.

Tottenham le suit depuis un certain temps, mais la perspective de retrouvailles avec Carlo Ancelotti, qui l'a entraîné pendant une saison et demie à Naples, est tentante.

En effet, lors des années Carlo Ancelotti à Naples, Milik a signé ses meilleurs performances : 46 matchs, 35 en tant que titulaire, 20 buts et 5 passes décisives.