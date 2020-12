"Battre Chelsea, le meilleur remède pour Arsenal"

Mikel Arteta estime que battre Chelsea le lendemain de Noël serait "le meilleur remède" pour Arsenal dans une période festive "cruciale". Arteta est de plus en plus sous pression, les Gunners languissant en 15e position au classement de la Premier League, eux qui n'ont plus gagné depuis le 1er novembre.

Arsenal n'a pas gagné en sept matches de première division et n'a pris que deux points depuis sa victoire contre Manchester United à Old Trafford.

Selon Arteta, une victoire dans le derby de Londres contre l'équipe de Frank Lampard serait le remède parfait avant de se rendre à Brighton puis à West Brom.

Le boss d'Arsenal a déclaré : "En ce moment, pour garder l'équipe soudée, pour maintenir l'équipe en vie et pour être une équipe, et non un groupe de joueurs, il faut beaucoup d'énergie car quand on perd des matchs de football, il faut les rassembler.

"Il faut qu'ils soient tous positifs les uns envers les autres, qu'ils ne se blâment pas les uns les autres ou qu'ils ne blâment aucun facteur extérieur lorsque les choses ne vont pas bien.

"La meilleure chose à faire dans une telle situation est d'avoir la possibilité de faire des choses en dehors du site, de les rassembler dans un environnement différent, mais pour l'instant, avec les restrictions Covid, nous ne pouvons pas le faire et nous ne pourrons probablement pas le faire dans un avenir proche.

"Nous devons essayer d'autres moyens, mais je dois dire que les joueurs font preuve d'un grand enthousiasme pour ne pas perdre ce que nous construisons, mais cela demande beaucoup d'énergie parce que nous perdons des matchs.

"Chaque match représente beaucoup de poids sur vos épaules, c'est beaucoup de déception et les gens souffrent. Nous avons mal et nous souffrons et nous devons y retourner, recommencer à croire et essayer de pousser les joueurs, puis ils répondent et sont excités par le jeu.

"Le meilleur remède, mieux que tout ce qui peut arriver en dehors de nos installations, est de gagner contre Chelsea."

Arsenal n'est qu'à quatre points au-dessus de la zone de relégation et Arteta sait qu'il doit renverser la vapeur dans une période clé.

"Je pense que les sept ou huit prochains jours vont être cruciaux pour voir où nous allons nous diriger en Premier League", a conclu l'Espagnol.