L'OGC Nice humilié pour sa première en Ligue Europa

Ambitieux dans cette Ligue Europa, les Aiglons, qui récupéraient Kasper Dolberg pour cette rencontre, rêvaient de sortir de leur poule. Mais pour cela, il fallait faire un résultat ce jeudi soir, face au Bayer.

Mais les Niçois ont très vite pris l'eau dans ce match. Dès la 11e minute, Amiri peut tromper du droit Benitez, après ue belle action pour ouvrir le score. Les locaux doubleront la mise par Lucas Alario, qui marquait du gauche dans un angle compliqué sur une louche de Baumgartlinger.

À 2-0, les Niçois réagissaient enfin en passant en 4-4-2 et en réduisant le score à la demie-heure de jeu, quand Nsoki servait Gouiri dans la surface, pour une feinte puis remise sur le pied droit pour tromper le dernier rempart allemand.

Nice souffrait toujours autant dans le second acte face au jeu à une touche de balle du Bayer. Le club allemand allait d'ailleurs augmenter son avance à l'heure de jeu par Diaby, qui profitait d'une perte de balle de Schneiderlin qui perdait le ballon, pour ajuster l'infortuné Benitez.

Nice allait définitivement sombrer en fin de rencontre sur un doublé de Karim Bellarabi, qui a profité à deux reprises de la naiveté du Gym sur corner. Et Wirtz enterrait définitivement les Niçois en fin de rencontre, Claude-Maurice marquant le but du 6-2 pour l'anecdote. Jeu, set et match.