"Je n'ai pas pensé à mon avenir, je suis concentré sur la finale"

Philippe Coutinho se dit "pleinement concentré" sur la finale et la possibilité d'un sacre en Ligue des champions avec le Bayern, et insiste sur le fait qu'il n'a pas encore pensé à son avenir au milieu des rumeurs le menant à Arsenal. Philippe Coutinho devrait effectuer sa dernière apparition pour le Bayern Munich lors de la finale de la Coupe d'Europe dimanche, qui verra le champion d'Allemagne affronter le Paris Saint-Germain à Lisbonne.

Le joueur de 28 ans a marqué deux fois contre le club auquel il appartient, le FC Barcelone, lors d'une superbe victoire 8-2 en quart de finale la semaine dernière, et a également fait son apparition en sortant du banc alors que l'équipe de Hansi Flick battait Lyon 3-0 lors d'un affrontement mercredi en demi-finale. Le Bayern a déjà laissé passer l'occasion de signer définitivement Coutinho à la fin de son prêt d'une saison, ce qui signifie qu'il doit retourner au Camp Nou avant la campagne 2020-2021.

Le Brésilien est toujours lié aux Blaugrana jusqu'en 2023, cependant, il a été suggéré que le club compte vendre le meneur de jeu brésilien plutôt que de le réintégrer dans l'équipe. Philippe Coutinho a eu du mal à vivre l'importance du prix de son transfert à hauteur de 187 millions de dollars lorsqu'il a rejoint le Barça en provenance de Liverpool en janvier 2018, et il est maintenant pressenti pour revenir en Premier League après une année mitigée au Bayern.

Arsenal serait désireux de faire venir l'ancienne star des Reds, tandis que Manchester United et Chelsea ont également été crédités d'un intérêt pour ses services. Coutinho ne regarde pas au-delà de l'événement phare de ce week-end, comme il l'a dit à l'Esporte Interativo lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs d'un possible transfert après la victoire du Bayern contre Lyon : "Mon esprit est entièrement concentré sur la compétition. C'est une opportunité unique pour nous. Je suis très heureux d'être en finale de la Ligue des champions. Sur mon avenir, je n’y ai pas pensé car je ne pense qu’à la finale."

Le joueur prêté par le Barça se retrouvera face à face avec son compatriote Neymar en finale de la Ligue des champions, et est bien conscient de la menace que le joueur le plus cher du monde posera au Bayern de Flick. "Nous n'avons pas encore parlé à cause du match. Je suis sûr qu'il est concentré sur son équipe et moi sur la mienne", a déclaré Coutinho. "Le PSG est une équipe très forte avec des attaquants très rapides. Je n’ai même pas besoin de dire à quel point Neymar est un joueur formidable parce que le monde entier le sait. Ils ont aussi une défense solide. Ce sera un grand match, une grande finale."