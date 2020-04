Demichelis voit Klose devenir entraîneur principal

Actuel entraîneur des U17 du Bayern Munich, Miroslav Klose, légende du club et de la Mannschaft, pourrait prochainement rallier le staff de l'équipe première alors que son contrat arrive à son terme cet été.

C'est en tout cas ce qu'espère Hansi Flick, l'entraîneur des Bavarois.

"Miro est un homme bon et intelligent"

"Je connais 'Miro' depuis très longtemps et je sais que c'est une personne loyale, sympathique et dotée de compétences sociales élevées. Je pense qu'il constituerait un atout pour notre staff", a ainsi déclaré le successeur de Niko Kovac sur le banc du Champion d'Allemagne, ce dimanche. Un avis partagé par Martin Demichelis, ancien partenaire de Miroslav Klose au Bayern et devenu pour sa part en charge de l'équipe des U19 du club, lequel lui promet un avenir en tant que numéro un.

"Nous nous connaissons depuis longtemps et avons eu de bonnes relations en tant que coéquipiers, maintenant en tant qu'entraîneurs. Nous avons parfois des idées différentes, mais il doit en être ainsi. C'était un attaquant. J'étais défenseur. Il est allemand, je suis argentin. Nous apprenons tous les deux l'un de l'autre (...) Miro est un homme bon et intelligent qui sera aussi un jour un entraîneur professionnel", a-t-il estimé à Sport 1.