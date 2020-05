Flick évasif sur l’avenir de Coutinho

Philippe Coutinho est actuellement blessé et indisponible pour plusieurs semaines. Ses chances de le revoir sur le terrain cette saison sont assez minces. Sa période de prêt en Bavière touchant à sa fin, on peut aussi se demander s’il reportera le maillot du Bayern un jour.

La question a été posée directement à Hansi Flick, l’entraineur du Bayern, ce vendredi en conférence de presse. Et ce dernier s’est montré assez évasif. "Je ne peux pas dire ce qui va lui arriver après cette saison, a-t-il commencé par confier. Philippe est un bon gars et un excellent footballeur. J'aime vraiment travailler avec lui. Nous espérons qu'il pourra bientôt revenir avec nous et jouer quelques matchs avant la fin de la saison".

Avant de se retrouver à l’infirmerie, Coutinho a inscrit 10 buts et offert 7 passes décisives avec les champions d’Allemagne (en 38 matches joués, toutes compétitions confondues).

Outre Coutinho, le Bayern va devoir reprendre sans trois autres de ses joueurs. Niklas Sule et Corentin Tolisso sont aussi touchés, tandis que Javi Martinez est en phase de reprise.