Kingsley Coman revient sur ses blessures

Kingsley Coman explique ses fréquentes blessures par son style de jeu explosif. L'international français a évoqué ses nombreux problèmes physiques et indique que le jeu "à coups" qu'il pratique fait forcément de lui une cible.

"Je ne doute pas, j'apprends de chaque blessure. On essaye un peu de savoir où était le problème avant la blessure, mais des fois il n'y a pas forcément de problème. Avec Ousmane, on a un jeu à coups, ce n'est pas toujours de notre faute, c'est parfois juste le tacle de l'adversaire qui va nous faire mal. On joue avec des douleurs, on pousse notre corps dans ses retranchements. Moi j'ai un jeu fait d'accélérations, de sprints, d'accélérations, de sprints, alors parfois musculairement ça tient un peu moins bien. Mais je fais tout mon possible à côté du football pour me renforcer, pour récupérer plus vite.", a indiqué pour 'RMC' le joueur du Bayern, qui préfère dédramatiser.

"Ici j'ai eu deux grosses blessures, mais consécutives, la deuxième était liée à la première, j'ai repris un tacle pile au même endroit lors du premier match officiel. Je me suis mis dans la tête que je peux contrôler mon travail, mon physique, après les coups arriveront toujours... Mais un ou deux mois ratés, ce n'est pas la fin du monde : je continue de travailler, et je peux toujours aider le club à gagner des trophées durant le reste de la saison.", indique-t-il encore.

Comme le rappelle 'RMC', Coman a été victime de quatre absences de plus de six semaines depuis 2016 avec son équipe du Bayern à cause de soucis physiques.