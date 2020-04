Joshua Kimmich toujours au triplé

À l'arrêt forcé en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement, le Bayern Munich faisait partie des équipes en forme en Europe. En effet, le Champion d'Allemagne occupait la place de leader en Bundesliga, et était encore en lice pour réaliser un triplé retentissant. Et pour cause, les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée de Chelsea, à Stamford Bridge (3-0), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, et sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe d'Allemagne.

"Nous sommes déjà bien positionnés"

Réaliser un triplé serait forcément un exploit, d'autant plus après la crise traversée en début de saison, liée au départ de Niko Kovac, évincé de son poste d'entraîneur. Interrogé sur le sujet, l'international allemand Joshua Kimmich estime que le Bayern, en terme de potentiel, a les moyens d'y parvenir.

"C’est faisable. Mais il est généralement toujours difficile de plonger directement dans une telle euphorie. Nous avons une équipe solide, beaucoup de potentiel et de la qualité. Et le bouleversement se poursuivra certainement dans un avenir proche. Mais nous sommes déjà bien positionnés. Jusqu’à présent, nous avons bien figuré cette saison dans les différentes compétitions. Nous sommes prêts", a-t-il confié, dans des propos rapportés par 'Sport Bild', samedi.