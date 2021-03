Lewandowski est devenu le 2ème meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga

Robert Lewandowski est désormais le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga, après son but marqué lors de la victoire sur le Werder Brême, ce samedi. Le tireur d'élite polonais a porté son total à 32 buts marqués en 2020-21 avec le troisième but du triomphe 3-1 du Bayern, confortant son statut de meilleur buteur.

Seule la légende de 'Die Roten', Gerd Muller, a marqué plus que le Polonais en Bundesliga. Ce samedi matin, l'insatiable Robert Lewandowski totalisait 267 buts en Bundesliga, juste un de moins que Klaus Fischer, en tant que troisième attaquant le plus prolifique de tous les temps en Allemagne.

Il est maintenant aux côtés de Fischer après avoir scoré à bout portant pour permettre au Bayern de mener 3-0 après 67 minutes, au Wohninvest Weserstadion. Leon Goretzka et Serge Gnabry avaient déjà frappé pour les champions en titre, tandis que Niclas Fullkrug a réduit le score pour les hôtes à cinq minutes de la fin.

Les 268 buts du Polonais dans l'élite ont été atteints en seulement 345 matchs, contre 535 matchs pour Fischer. Cela correspond à but marqué environ toutes les 1,25 sorties, un ratio impressionnant qui le place parmi les finisseurs les plus redoutables à l'international. La question de savoir si cela suffira à dépasser Muller...

Muller, surnommé 'Der Bomber' en raison de sa capacité explosive devant le but, a totalisé 365 buts en 427 matchs, soit une moyenne d'un but marqué toutes les 105 minutes lors de son brillant passage au Bayern entre les années 1960 et 1970. Lewandowski doit donc inscrire 97 buts pour pouvoir le devancer...

À son rythme actuel, il lui faudrait encore trois saisons pour battre le record. Un calendrier serré étant donné qu'il aura 33 ans en août. Mais l'attaquant ne montre aucun signe de ralentissement, et s'il est peu probable qu'il franchisse le cap, Lewandowski a la capacité pour graver encore plus son nom dans l'Histoire.

"Je suis fier d'atteindre les #268 buts en #Bundesliga comme le légendaire Klaus Fischer", a déclaré Lewandowski sur Twitter. "Je veux toujours que mes objectifs nous aident à gagner de nouveaux titres au @FCBayern", a écrit l'ancien buteur du Borussia Dortmund ce samedi.