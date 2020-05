Lewandowski : "Haaland peut atteindre le plus haut niveau"

Quatre fois meilleur buteur de Bundesliga dans sa carrière, Robert Lewandowski est sans aucun conteste l'un des meilleurs joueurs à son poste depuis plusieurs années.

L'international polonais empile les buts depuis plus d'une décennie que ce soit sous les couleurs du Bayern, de la Pologne, mais avant cela du Borussia Dortmund et file vers un cinquième titre de meilleur buteur de Bundesliga, le troisième consécutif, puisqu'il compte vingt-cinq buts en vingt-trois matches, soit quatre de plus que Timo Werner, son premier poursuivant.

Robert Lewandowski aura la tâche encore plus compliquée pour terminer en tête des buteurs la saison prochaine avec l'arrivée d'Erling Haaland. En seulement deux mois de compétition, l'attaquant norvégien a inscrit neuf buts en huit matches de Bundesliga.

Il sera à coup sûr un concurrent de taille pour le buteur polonais dans la course au titre de meilleur buteur la saison prochaine, à moins qu'il ne cède aux sirènes du Real Madrid au cours de la saison.

Lewandowski dévoile son top 5 des 9 actuels

Révélation de la saison en Europe, Erling Haaland est promis à un grand avenir, lui qui a cartonné avec le RB Salzbourg avant de rejoindre le Borussia Dortmund cet hiver. Interrogé sur les compétences de son rival, auteur de douze buts avec le BVB, Robert Lewandowski a encensé le prodige norvégien, tout en l'appelant à prendre son temps et à garder les pieds sur terre malgré les sollicitations des plus grands clubs européens.

"Erling Haaland a un énorme potentiel, mais il a encore du temps devant lui. Je ne veux pas lui mettre de pression avec mes déclarations. S'il travaille dur, Haaland peut devenir un meilleur joueur qu'actuellement et éventuellement atteindre le plus haut niveau. Par conséquent, cela pourrait être bon pour lui s'il décide de rester plus longtemps en Bundesliga avant de passer à l'étape suivante", a conseillé l'actuel meilleur buteur de Bundesliga.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, ce qui pourrait arriver à Erling Haaland s'il continue sur cette lancée, Robert Lewandowski a été invité à établir un classement des cinq meilleurs avant-centre actuellement sur la planète en l'occultant : "C'est une question difficile. Si nous parlons du poste de numéro neuf, je dirais : Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero et Kylian Mbappe".

Un classement qu'Erling Haaland espère intégrer dans un futur proche.