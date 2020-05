"Leroy Sané pourrait certainement nous aider à trouver de nouvelles solutions"

Leroy Sané a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours en Bavière. L'ailier de Manchester City aurait trouvé un accord avec le club bavarois selon 'Sport Bild' et devrait rejoindre le Bayern si les deux clubs parviennent à trouver un accord. Présent devant les médias à trois jours de la reprise de la Bundesliga, Robert Lewandowski a été interrogé sur la possible arrivée de Leroy Sané, en provenance de Manchester City, la saison prochaine. L'international polonais considère que ce serait un ajout intéressant pour le champion d'Allemagne en titre.

"Leroy Sané ? Il y a beaucoup de spéculations. Je peux seulement dire que c'est un grand joueur avec de grandes compétences qui peut très bien s'harmoniser avec ses coéquipiers. Pas seulement en Premier League ou en Ligue des Champions, nous avons déjà vu ce qu'il pouvait faire à Schalke 04. Il pourrait certainement nous aider à trouver de nouvelles solutions dans notre jeu", a avoué l'attaquant du Bayern Munich.

Robert Lewandowski est heureux que la Bundesliga reprenne enfin : "Nous sommes très heureux que les choses continuent. Ce fut une période difficile sans football, mais la santé est primordiale. Je pense que la situation en Allemagne s'est stabilisée. Nous nous sentons en sécurité et sommes d'avis que nous sommes capables de jouer. C'est la chose la plus importante. Le huis clos ? C'est une nouvelle situation pour nous, mais nous devons l'accepter et nous habituer aux rangs vides dès que possible. Néanmoins, des millions de personnes vont regarder et j'espère que nous n'aurons aucune difficulté majeure à nous adapter et à maintenir la qualité de notre jeu. Nous sommes bien préparés physiquement et nous voulons faire de notre mieux pour assurer le championnat".

Le Polonais a donné son avis sur les changements dans le staff au sein du club : "La promotion de Flick ? C'est une excellente nouvelle pour nous. Au cours des derniers mois, nous avons tous vu à quel point cela va bien avec lui. Avec lui, tout le monde va dans le même sens, la coopération et la communication. Nous avons beaucoup confiance en lui. très important et j'en suis heureux. J'espère que nous gagnerons de nombreux titres ensemble. Klose au poste d'adjoint ? Je connais Miro. C'était un grand joueur et je sais qu'il peut nous aider avec son expérience et ses compétences. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau de chaque entraîneur pour être un meilleur joueur. Je veux ça avec lui aussi".

Robert Lewandowski n'a pas de doutes sur sa condition physique : "Ce n'était pas vraiment une pause. Nous, les joueurs, avons suivi un programme d'entraînement à la maison qui a été tout sauf facile. Au contraire : je me sens mieux que jamais parce que j'ai travaillé avec plus de précision pendant les deux mois, sinon j'ai pu travailler sur ma forme physique. Je pouvais faire des exercices pour lesquels je n'avais pas de temps auparavant. Le programme d'entraînement spécifié par le club était super".