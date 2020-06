Lewandowski rejoint un club très fermé

Et un record de plus pour Lewandowski ! En réussissant un doublé ce samedi lors du match du Bayern contre Fribourg, le Polonais est devenu le premier joueur de ce championnat à marquer 33 buts en un seul exercice depuis 43 ans. Et il est le premier à le faire tout court parmi les étrangers.

Il n’y a que deux joueurs qui ont réussi cet exploit dans toute l’histoire de la Bundesliga. Gerd Muller l’a fait à trois reprises (1970, 1972 et 1973) et son homonyme Dieter Muller l’a fait une fois (1977). Le record absolu est de 40 pions. Une marque qu’il sera difficile à aller chercher pour l'avant-centre du Bayern. Du moins cette saison.

Le Bayern Munich n’a plus rien à jouer en championnat, mais son buteur polonais a un défi à relever, celui de conserver sa première place du classement Soulier d’Or. Avec 33 buts et 66 points à son compteur, il vient de conforter sa 1e place devant le Laziale Ciro Immobile (54 points).

Quelle que soit sa prestation lors de la dernière journée, Lewandowski aura déjà signé sa campagne la plus prolifique depuis qu’il évolue en Allemagne. Son meilleur total avant était de 30 buts. L’ex-joueur de Dortmund est aussi bien parti pour décrocher son 5e titre de Die Bombardier (meilleur buteur). Le record absolu est de sept (détenu par Gerd Muller).