Maier espère voir Neuer dépasser les 300 clean sheet

En milieu de semaine, Manuel Neuer a enregistré son 200e match sans encaisser de but pour le Bayern Munich contre l'Atlético de Madrid, un record jusqu'alors détenu par Sepp Maier et ses 199 clean sheet en 651 apparitions entre 1962 et 1980 pour le Rekordmesiter. Le tout en seulement 394 matchs.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Neuer a retrouvé sa meilleure forme après une période difficile et a remporté la troisième place du prix du Joueur de l'année de l'UEFA pour 2019-20 .

"Je suis sûr qu'il peut même dépasser les 300 matches sans encaisser de but. Il en est capable, a déclaré Maier au 'Sport1'. Il continuera à réaliser des performances exceptionnelles à l'âge de 39 ans. Je lui fais confiance pour cela."

Cependant, même l'icône a admis que Neuer n'était pas le seul homme à remercier pour les prouesses défensives du Bayern.

"Neuer n'est pas le seul à remercier pour avoir gardé autant de fois sa cage inviolée, a également déclaré Maier. La défense a une part de 50 pour cent.

"S'ils savent qu'ils ont un bon gardien de but derrière eux, ils jouent automatiquement mieux. S'il y a un handicap dans le but, c'est mauvais pour les défenseurs. Mais avec Neuer, ils savent qu'il est de classe mondiale, donc le ballon peut arriver jusqu'à lui."

Cette année, l'avenir à long terme de Neuer à l'Allianz Arena semblait être remis en question. En signant Alexander Nubel de Schalke, le Bayern a acheté l'un des jeunes gardiens allemands les mieux notés.

Nubel a fait ses débuts lors de la victoire en coupe d'Allemagne contre le FC Duren (5e division) au début du mois, mais Maier pense que le jeune gardien de 24 ans aurait dû être renvoyé directement en prêt.

"Ce transfert était logique du point de vue du Bayern. C'est un grand talent, mais il aurait dû être prêté immédiatement car il doit jouer régulièrement. Il aurait mieux valu retourner à Schalke. Cela aurait été la meilleure façon de s'entraîner. Le Bayern avait déjà un grand numéro deux à Sven Ulreich.

"Je pense que Manuel veut jouer tous les matchs - et c'est vrai. Il joue toujours bien, alors pourquoi devrait-il rester à l'écart [des matchs de coupe] ?

"Je ne peux pas comprendre qu'un gardien de but ne joue que dans la coupe. J'ai toujours voulu jouer. Vous avez juste cette ambition en tant que gardien de but. Peu importe que vous ayez 21 ou 39 ans. C'était la même chose avec Oliver Kahn."