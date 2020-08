"Croyez-moi : je ne fais que commencer"

Alphonso Davies prévoit de rester "le plus longtemps possible en Allemagne", le jeune canadien ayant fait irruption sur la scène européenne au Bayern Munich. À seulement 19 ans, l'arrière gauche prometteur a connu une saison décisive en 2019-2020, faisant étalage de ses incroyables qualités.

Ayant été acquis par le Bayern aux Whitecaps de Vancouver, on s'attendait à ce que le jeune prometteur prenne son temps à l'Allianz Arena. Il n'a cependant pas fallu longtemps à Davies pour prouver sa valeur et décrocher un rôle régulier pour les champions de Bundesliga.

Il est maintenant voué à atteindre le sommet, se démarquant notamment par sa capacité à se projeter offensivement tout en défendant avec application. Davies se sent cependant installé à Munich et pense qu'il passera de nombreuses années chez les Bavarois.

Le principal intéressé a raconté à 'The Players Tribune' son ascension fulgurante : "Quand je suis arrivé au Bayern, je n'étais pas trop nerveux. Je voulais juste montrer aux gens que je pouvais jouer à ce niveau. Depuis que j'avais parcouru un si long chemin, je voulais jouer avec un sourire sur mon visage. Je m'en souviens encore. Depuis, j'ai remporté deux titres de champion, deux coupes d'Allemagne et je suis devenu la recrue de l'année en Bundesliga. Alors oui, je souris toujours".

"Cela dit, peu importe le temps que je passe en Allemagne, l'Amérique du Nord sera toujours ma maison. Quand j'y suis retourné l'année dernière pour l'Audi Summer Tour, qui est toujours une grande partie de notre pré-saison, j'ai beaucoup apprécié. Cette année, nous devions partir en tournée en Chine, mais le Covid-19 est arrivé. Donc, pour compenser cela, Audi et le Bayern ont mis en place l'Audi Digital Summer Tour, où vous pouvez suivre nos routines et nos activités en temps réel via des plateformes numériques. J'espère que cela aidera les gens à mieux me connaître. Si les enfants pouvaient m'identifier à travers ça, ce serait incroyable".

"J'ai réfléchi à ce que sera ma carrière quand je ne serai plus si jeune. Je veux rester en Allemagne le plus longtemps possible. Lorsque je serai prêt à prendre ma retraite - dans de très, très nombreuses années - je recevrai certainement mes badges d’entraîneur. Alors, qui sait où je vais finir ? Peut-être quelque part en Europe, ou même chez nous au Canada. De toute façon, c'est loin pour le moment. J’ai encore 19 ans, donc je ne veux pas trop penser à la fin de ma carrière. J'ai eu beaucoup de grands rêves depuis que je suis enfant, et le Bayern m'aide à réaliser ces rêves. Mais croyez-moi : je ne fais que commencer", a ensuite prévenu Alphonse Davies, ambitieux.

Davies, qui est également capable d'évoluer en tant qu'ailier gauche, a fait 39 apparitions pour le Bayern cette saison et pourrait en avoir quelques autres alors que l'équipe de Hansi Flick se prépare à reprendre sa quête de la gloire de la Ligue des champions.