Entré en fin de rencontre, Benjamin Pavard a disputé ses premières minutes à Lisbonne, avec le Bayern Munich. Face à l'Olympique Lyonnais (3-0), en demi-finale de la Ligue des Champions, le Français, blessé à la cheville cet été, a surtout signé un retour à la compétition bien plus rapide que prévu. Une bonne nouvelle.

"Je me sens bien, la cheville va bien. J’ai trois semaines d’avance et j’avais comme objectif d’être avec le groupe. Je mettais la musique de la Ligue des Champions pendant ma rééducation. Ca fait plaisir, c’est un rêve de jouer cette compétition et encore plus de jouer une finale. C’est contre Paris donc je suis content que ce soit contre un club français mais dimanche, ça ne comptera pas", a expliqué le latéral droit, qui disputera dimanche soir la première finale de C1 de sa jeune carrière.

"On savait que Lyon allait attendre et contrer, c’est ce qu’ils ont fait mais heureusement, ils n’ont pas marqué. On joue haut donc on laisse forcément des espaces dans le dos mais on était prévenu et si l’OL était là, ce n’était pas pour rien. On va retenir le positif, on a gagné et on va bien se préparer pour la finale. Il y aura deux grandes équipes en finale mais on est serein, personne ne nous fait peur. Comment bloquer Mbappé et Neymar ? C’est difficile, car c’est une équipe très complète. On a fait une grosse saison et il faut le concrétiser avec ce titre. On est le Bayern Munich", a ensuite prévenu le Champion du Monde 2018. L'affrontement promet d'être disputé, entre deux champions nationaux.