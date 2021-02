Le Bayern repasse la seconde contre Cologne

Battu par l’Eintracht Francfort lors de sa précédente sortie en championnat, le Bayern Munich était attendu au tournant ce samedi lors de la réception de Cologne, 14e au classement. Les champions d’Europe n’ont pas manqué à leur devoir, l’emportant aisément 5 à 1. Un travail bien fait, et qui vient ponctuer de la meilleure façon une belle semaine suite au succès contre la Lazio en C1.

Lewandowski marcher sur l’eau

A l’exception d’un petit quart d’heure de flottement à l’entame de la seconde période, et qui a débouché sur la réduction du score adverse signée de l’ex-Montpélliérain Elyes Skhiri (59e), les Bavarois ont tout maitrisé dans cette partie. Et, comme c’est le cas à chaque match ou presque, Robert Lewandowski a amélioré son compteur de réalisations.

Le buteur polonais a marqué ses 27e et 28e buts de l’exercice. À la 33e minute, il a fait la différence d’un tir croisé du droit suite à une remise de Leon Goreztka. C’était le deuxième but bavarois puisqu’Eric Maxime Choupo-Moting avait ouvert le score un quart d’heure auparavant. L’ancien parisien avait donné l’avantage aux siens en exploitant également une passe décisive de Goretzka.

Les remplaçants étaient inspirés

Le deuxième but de Lewandowski dans cette partie est intervenu au milieu de la seconde période. Le lauréat de The Best a fait le break suite à un service plein axe de Thomas Müller. Ce dernier venait tout juste de faire son entrée du jeu après s’être remis du COVID-19. Un autre revenant s’est illustré à la 83e, en l’occurrence Lucas Hernández. Le Français a délivré à une passe décisive à Serge Gnabry pour le quatrième but. Ce dernier se chargeait ensuite d'assurer un doublé, sur un énième service de...Goretzka.

Le match s'est terminé sur le score de 5 à 1. Et ce malgré une grosse opportunité pour Cologne à la 75e. Les visiteurs ont touché le poteau à la suite d’une grossière erreur de Manuel Neuer. Dans la foulée, de l’autre côté du terrain, Goreztka a aussi manqué de trouver la faille, avec une belle frappe de l’extérieur de la surface repoussée par le dernier rempart adverse.

En gagnant ce samedi, le Bayern reprend une avance de 5 points sur son premier poursuivant, le RB Leipzig. L’équipe de Nagelsmann pourrait cependant réduire l’écart à deux unités dès ce samedi en cas de succès contre le Borussia Moenchengladbach. Le prochain rendez-vous des Bavarois sera le fameux Klassiker contre le Borussia Dortmund (6 mars).