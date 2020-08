Goretzka a hâte d'affronter Lionel Messi

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka a hâte de relever le défi d'affronter la superstar de Barcelone, Lionel Messi, après avoir affronté Cristiano Ronaldo. Quand il était à Schalke, Goretzka a affronté à deux reprises le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, perdant 6-1 en février 2014 et s'imposant 4-3 à Santiago Bernabeu un an plus tard, les deux matches ayant eu lieu lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le milieu de terrain aura sa première chance d'affronter Lionel Messi lors d'un match professionnel lorsque le Bayern Munich affrontera le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne vendredi. Cependant, Goretzka sait qu'il faudra un effort d'équipe pour contenir Messi, qui a joué un rôle essentiel pour permettre au Barça d'éliminer Naples lors du huitième de finale retour la semaine dernière. "Après avoir joué plusieurs fois contre Cristiano Ronaldo, c'est bien de pouvoir jouer contre un autre footballeur de premier plan de notre décennie", a déclaré Goretzka.

"La seule façon que cela fonctionne pour arrêter Messi est collectivement. Tout le monde sait à quel point il est doué, il est capable de trouver de nombreuses solutions même dans des situations difficiles. Nous devrons nous battre en équipe. Si un joueur peut réellement prendre du plaisir dans ce match, je ne sais pas. Nous devons juste nous battre en équipe et essayer de jouer notre jeu". Goretzka a quitté Schalke pour le Bayern lors d'un transfert gratuit en 2018 malgré l'intérêt de Barcelone, et il estime que résister à l'attrait du Camp Nou était la bonne décision. "À l'époque, j'ai délibérément pris beaucoup de temps. J'avais quelques options pour rester avec Schalke. J'ai tout écouté et j'ai pris une décision consciente en faveur du Bayern. Je n'ai jamais regretté d'avoir pris cette décision", a-t-il déclaré.

"C'est un match à élimination directe. Le bon mélange mental est toujours nécessaire. Hier, le match de Leverkusen m'a ennuyé car ils ont effectivement joué un bon match mais ont été éliminés à cause de 20 minutes. J'avais le sentiment qu'ils auraient été qualifiés sur deux manches. Je pense que nous pouvons battre n'importe quel adversaire. Néanmoins, nous savons qu'une très bonne équipe nous attend avec des joueurs de classe mondiale. Nous jouerons la poitrine gonflée, comme nous l'avons fait au cours des neuf derniers mois. Nous sommes déjà dans une humeur positive", a conclu l'Allemand.