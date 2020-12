Rummenigge : "Pas besoin d’acheter Haaland quand on a Lewandowski"

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinze Rummenigge, a salué la performance de Robert Lewandowski dans les résultats collectifs de son équipe au cours de l'année écoulée, affirmant que le club n'avait pas besoin d'envisager de signer Erling Haaland de son rival Borussia Dortmund car ils ont déjà le meilleur n ° 9 du football mondial.

L'attaquant international polonais a inscrit 55 buts en 47 matches la saison dernière alors que le Bayern dominait à la fois la scène nationale et européenne. Il a poursuivi cette forme remarquable dans la campagne 2020-2021, avec 15 buts en 15 matchs et cinq passes décisives. Ses efforts ont conduit le Bayern à une succession de titres, dont la Ligue des champions, qui a été scellée par une victoire 1-0 sur le Paris Saint-Germain.

Haaland, quant à lui, a fait irruption sur la scène comme un autre des meilleurs talents offensifs d'Europe, d'abord avec le Red Bull Salzburg, puis avec Dortmund en Bundesliga et en Ligue des champions. Il est probable que Haaland finira par quitter Dortmund à un moment donné de sa carrière et bien que Rummenigge soit un grand admirateur du jeune Norvégien, le patron bavarois affirme que la présence de « Lewy » empêchera le club de se positionner sur le jeune attaquant de 20 ans.

Le Ballon d'Or, une injustice

"Nous n'avons pas besoin de Haaland comme nous avons Lewandowski, mais c'est un animal, il marque beaucoup de buts, il mérite le Golden Boy", a-t-il déclaré à 'Tuttosport'.

Lewandowski a rejoint le Bayern en 2014 en provenance de Dortmund et s'est depuis imposé comme une légende du club en marquant 261 fois en 304 matchs pour le club de l’Allianz Arena. Rummenigge craint d’ailleurs que la crise du coronavirus, qui a provoqué l’annulation du Ballon d’Or cette année, éclipsera les réalisations de l’attaquant polonais.

"Robert était le meilleur de tous en 2020, a-t-il poursuivi. Il a marqué beaucoup de buts et remporté cinq trophées. C'était vraiment impossible de faire mieux que lui."

"J’ai appelé Gianni Infantino, le président de la FIFA, et je lui ai fait remarquer que ce n’est pas bien qu’en 2020, sans le Ballon d’Or, il y ait un trou dans le tableau d’honneur du meilleur joueur du monde."

"Les championnats les plus importants, malgré le coronavirus, ont pris fin et les joueurs les plus forts ont fait la différence même à l'époque de Covid-19. Lewandowski surtout."