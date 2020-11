Le Bayern tenu en échec mais toujours leader, Coman buteur

On s'attendait à une victoire de l'implacable machine du Bayern et il n'en fut rien ! Hansi Flick alignait sa grosse équipe avec une seule surprise dans son onze de départ : Jamal Musiala était titulaire pour la première fois de sa carrière en Bundesliga.

Hernandez sort sur blessure

Symbole d'une rencontre qui partait sur de mauvaises bases pour les Bavarois, Lucas Hernandez sortait sur blessure dès la 19e minute. Le champion du monde se plaignait du dos après un choc avec Theodor Gebre Selassie et laissait sa place à Leon Goretzka.

Trois minutes plus tôt, le Bayern s'était fait une première frayeur avec une énorme occasion pour le Werder. Neuer, qui en avait pris six contre l'Espagne, retrouvait son véritable niveau et effectuait une double parade mettant en échec Sargent puis Augustinsson.

Mais juste avant le pause, il ne pouvait rien sur une frappe d'Eggenstein et allait chercher la balle au fond de ses filets.

Coman évite la défaite

Dès le retour des vestiaires, le Werder manquait le 2-0 : Milot Rashica filait seul au but mais ne trouvait pas le cadre !

Le Bayern retrouvait ensuite ses esprits : Douglas Costas expédiait une frappe sur la barre (52e) et dix minutes plus tard, Kingsley Coman, au deuxième poteau, reprenait de la tête un centre de Goretzka pour égaliser. Un but qui ressemblait étrangement à celui inscrit en finale de la Ligue des champions contre le PSG.

La fin de partie était totalement débridée : après un gros raté de Choupo-Moting devant le but (86e), le Werder s'offrait une énorme occasion par Sargent mais Neuer réalisait une parade monstrueuse évitant ainsi la défaite à son équipe.

Malgré ce match nul, le Bayern Munich conserve la tête de la Bundesliga avec 19 points devant le Bayer Leverkusen (18 points), Leipzig (17 points et qui joue ce samedi à 18h30 contre Francfort) et le Borussia Dortmund (15 points et qui affronte à 20h30 le Herta Berlin).