Pavard : "Le foot me manque"

Comme tout le monde, les joueurs de football sont confinés chez eux, et doivent faire le maximum pour s'entretenir en vue de la reprise de la saison dont la date n'a pas encore été fixé, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre ou même en Italie. Dans une interview accordée au magazine du Bayern Munich, Benjamin Pavard a admis qu'il trouve les journées longues, seul en Bavière, durant cette période de confinement.

"Je remarque en ce moment à quel point les journées peuvent être longues quand on les passe entièrement seul. Pendant les entraînements vidéo avec l'équipe, on parle de ce ressenti. On se rend compte de ce qui est important dans la vie : la santé, bien sûr. Et moi, en tant que sportif, la confrontation sur le terrain. Cela nous porte tous. L'entraînement quotidien me manque, le stade me manque, et surtout les supporters", a expliqué le défenseur du Bayern Munich.

"Je suis isolé. Je suis seul chez moi ici à Munich. En fait, mes parents devraient venir me rendre visite fin mars pour jouer contre l'Eintracht Frankfurt et plus tard à cause de mon anniversaire. Heureusement, il est possible de se voir au moins lors d'appels vidéo. Ma famille se porte bien au vu des circonstances. Je n'ai pas de frères et sœurs, et être si éloigné dans cette situation complexe n'est bien sûr pas agréable", a ajouté le champion du monde 2018.

Arrivé l'été dernier en provenance de Stuttgart, Benjamin Pavard ne regrette pas le moins du monde d'avoir choisi de rejoindre le Bayern Munich, malgré la forte concurrence et les difficultés que beaucoup lui prédisaient : "Je suis aussi venu au Bayern pour rester intéressant pour l'équipe nationale. Pour moi, c'est le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs. Le Bayern va bientôt de nouveau gagner la Ligue des champions, j'en suis sûr".

"J'ai le plus de minutes après Neuer et Kimmich ? Si quelqu'un m'avait dit cela l'été dernier, j'aurais secoué la tête. Mais je m'étais préparé pour ce transfert au Bayern et j'ai senti dès le premier jour que je pouvais réellement me développer de nouveau fondamentalement ici . je suis loin de la fin de ma route. Je veux toujours m'améliorer. Ce n'est pas une phrase vide de sens. Peu importe comment un match se termine, je me demande après le coup de sifflet fina l: qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Que puis-je faire de mieux la prochaine fois ? C'est ma motivation. Je m'analyse constamment après chaque match", a conclu le Français.