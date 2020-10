Présenté aux médias, Bouna Sarr rend hommage à Garcia

Dans la catégorie des transferts improbables de l'été, celui de Bouna Sarr vers le Bayern Munich tient assurément une place de choix. À la surprise générale, le latéral droit de l'Olympique de Marseille s'est en effet engagé en faveur du Champion d'Europe dans les derniers instants du mercato. Une opportunité qu'il ne pouvait refuser.

"J'espère que nous gagnerons de nombreux titres"

Une semaine après sa signature, l'ancien du FC Metz a été officiellement présenté aux médias, ce lundi. L'occasion pour lui de raconter ses premières impressions depuis son arrivée, mais aussi d'évoquer ses objectifs à Munich. "Mes premières impressions sont vraiment bonnes. C'est la première fois que j'ai une expérience à l'étranger. Le match amical contre le Bayern a été un moment clé pour moi et je suis très heureux d'être ici. J'ai eu un excellent accueil et j'espère que nous gagnerons de nombreux titres", a-t-il confié en conférence de presse. De plus, Bouna Sarr a tenu à adresser quelques mots à Rudi Garcia, actuel entraîneur de l'OL, lequel l'avait repositionné latéral droit à Marseille.

"J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici", a ainsi déclaré Bouna Sarr. Voilà qui devrait faire plaisir au principal intéressé, souvent pointé du doigt ces dernières semaines...