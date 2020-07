Le Bayern Munich fixe le prix de Thiago

"J’espère que Thiago Alcantara ne partira pas cet été." Ces mots sont ceux d’Hansi Flick, l’entraîneur du Bayern Munich, à propos de son excellent milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2021.

Problème, Thiago refuse de prolonger avec le Bayern. Dès lors, la direction n’a plus le choix : le joueur devra partir cet été, ou rester encore un an avant de signer gratuitement dans un autre club. Dans le contexte économique actuel, les champions d’Allemagne ne peuvent se le permettre.

La première option a donc été privilégiée. L’aspect économique prime sur le sportif, au grand dam de Flick, et un prix a été fixé pour quiconque voudrait s’offrir les services de Thiago cet été. D’après 'Bild', il faudra débourser 30 millions d’euros !

Pour un tel joueur, la somme paraît relativement peu élevée. Mais il convient de rappeler une nouvelle fois que Thiago n’a plus qu’un an de contrat et qu’il fêtera ses 30 ans l’année prochaine… Pour autant, cela n’effraie pas ses prétendants.

Qui sont-ils ? En Espagne, il se murmure que le Barça voudrait faire revenir son ancien joueur. Mais les Catalans n’ont plus de sous, et Miralem Pjanic arrive déjà en renfort.

En revanche, la Premier League fait les yeux doux à Thiago… Manchester United et Liverpool sont sur les rangs. Alors, pour qui la (très) belle affaire du mercato ?