Teddy Riner croit en la victoire du PSG

Le double champion olympique de judo y croit dur comme fer et veut absolument voir le PSG remporter la Ligue des Champions, comme il a l'expliqué pour 'RMC'.

"Il y a du stress, l’envie de gagner et de voir enfin une étoile sur ce maillot parisien. Ils le méritent et cela fait des années qu’on l’attend. Je crois que l’on a une superbe équipe homogène qui peut le faire. Même si c’est vrai qu’il y a un grand Bayern en face, on a une très très grosse équipe cette année. C’est pour cette année ! Il n’y a pas de l’année prochaine ou dans un futur proche. C’est cette année. J’ai trop usé mes canapés. J’ai trop saigné le stade, ça y est. J’ai besoin de voir cette coupe chez nous", a estimé Teddy Riner.

"Je leur envoie juste un message de soutien et l’idée qu’il ne faut rien lâcher et nous faire rêver, a encore estimé Teddy Riner. Je pense qu’ils savent ce qu’ils ont à faire. Eux les premiers ont envie de rapporter cette coupe. Il faut nous faire rêver avec du beau jeu. Nous on est derrière pour encourager et supporter. On est tous dos au mur. Si on veut cette coupe il faut se donner", a ajouté le décuple champion du monde de judo.