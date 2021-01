Rummenigge : "Guardiola m'a fait fondre en larmes"

Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich, dit que Pep Guardiola l'a fait pleurer en lui disant qu'il voulait quitter le club en 2015.

Guardiola a passé trois saisons avec le Bayern, remportant trois titres de Bundesliga, deux coupes d'Allemagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Le Catalan a finalement décidé qu'il voulait un nouveau défi, en s'installant à Manchester City en 2016. Rummenigge dit qu'il a "une véritable amitié" avec Guardiola et qu'il est devenu émotif lorsqu'il a appris qu'il allait partir.

Rummenigge l'a dit à 'Bild' : "Un soir, je me souviendrai toujours : en novembre 2015, lors d'un repas ensemble, il m'a dit qu'il devait quitter le club. Il avait besoin d'un nouveau défi. Pep a joué cartes sur table dès le début. Ce fut une soirée pleine d'émotion ; il a pleuré, j'ai aussi versé des larmes. C'était mémorable pour moi."

Rummenigge dit que les deux hommes ont passé beaucoup de soirées à boire du vin ensemble.

"Pep, aujourd'hui tu ferais mieux de laisser ta voiture derrière toi et de te faire ramener chez toi, se souvient-il. Il est totalement fiable, c'est une personne géniale avec qui on peut s'amuser beaucoup.

"Pep et moi nous envoyons des SMS, il n'est pas fan de WhatsApp. Nous nous écrivons à Noël et au Nouvel An, nous sommes en contact régulier. Une véritable amitié s'est développée."

L'ancien capitaine Philipp Lahm a des souvenirs similaires du boss de Manchester City. Il a connu une renaissance en fin de carrière sous Guardiola, après avoir été transféré de son poste habituel d'arrière droit à celui de milieu de terrain.

Guardiola a fait passer d'autres joueurs de l'arrière droit au milieu de terrain, notamment Oleksandr Zinchenko à Man City, tandis que Joshua Kimmich du Bayern s'est épanoui après avoir fait la même chose.

"Il aiguise la compréhension de chaque joueur pour son poste et indique clairement comment l'équipe entière doit jouer, a déclaré Lahm. À la fin de ma carrière, c'était certainement la discussion idéale pour moi."

Guardiola a été lié à un retour au Bayern lorsque Niko Kovac a été licencié en milieu de saison la saison dernière, mais il est resté à City alors que les géants munichois ont nommé Hansi Flick, auteur dans la foulée d'un incroyable triplé.

L'entraîneur catalan, qui aura 50 ans lundi, a récemment signé un nouveau contrat pour prolonger son séjour réussi à l'Etihad.