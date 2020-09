Le Bayern cartonne d’entrée

Le Bayern Munich a entamé sa campagne de championnat allemand sur les chapeaux de roue. Opposé à Schalke 04, le champion en titre a signé une victoire sans appel, avec 8 buts marqués et aucun encaissé. Une démonstration de force, qui en dit long sur le potentiel de cette équipe et aussi de son appétit toujours intact.

Le calvaire des visiteurs a commencé dès la 4e minute avec une réalisation de Serge Gnabry. Le bourreau de l’OL en demi-finale de la Ligue des Champions a fait parler son sens de but, et il l’a de nouveau fait en deuxième période, avec deux autres pions mis en l’espace de 8 minutes (47e et 59e). Pour le servir, il y avait Leroy Sané. L’ancien de Manchester City était très en vue pour sa première apparition officielle avec la formation bavaroise. En plus de ses deux assists, l’international allemand a également trouvé la faille lui-même (71e).

Les autres buteurs munichois dans cette rencontre ont été les tauliers Leon Goretzka (19e), Robert Lewandowski (31e s.p.) et Thomas Muller (70e). L’honneur de clôturer la marque est cependant revenu à un jeune néophyte. Jamal Musiala, un milieu d’à peine 17 ans, a parachevé le show des siens d’une magnifique frappe croisée à l’entrée de la surface (81e).

Le Bayern n’a donc pas fait dans la demi-mesure pour cette rencontre de reprise. L’équipe de Hansi Flick est toujours aussi impressionnante, et ce dans tous les compartiments. Et avec ce large succès, elle envoie un message clair à tous ses concurrents de l’élite allemande : elle est bien déterminée à poursuvire son règne sans partage sur la scène nationale.