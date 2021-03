En infériorité numérique, le Bayern roule sur Stuttgart

Très vite réduit à dix, le Bayern n'a eu aucun mal à faire voler Stuttgart en éclats en l'espace d'une mi-temps. La question demeure : existe-t-il une équipe capable de résister à ce rouleau compresseur ?

Cette rencontre qui aurait pourtant pu mal tourner pour les Bavarois après une grosse dizaine de minutes lorsqu'Alphonso Davies a vu l'arbitre de la rencontre lui infliger un carton rouge après révision de la VAR pour une vilaine faute sur Endo.

Lewandowski continue de marcher sur l'eau

Le temps pour Neuer de sauver son équipe devant Sosa et la machine Lewandowski s'est mise en route pour porter les siens avec un triplé parfait (pied droit, tête, pied gauche). Le Polonais profite d'abord d'un énorme travail de Gnabry pour ouvrir le score (1-0, 18e), avant de voir l'international allemand doubler la mise presque dans la foulée après une belle action collective (2-0, 22e).

Le Bayern déroule et tue définitivement le match une minute plus tard : centre d'un excellent Thomas Müller pour une tête imparable de Lewandowski (3-0, 23e). Le Polonais s'offre enfin un troisième but grâce à une percée de Leroy Sané (4-0, 39e). Lewandowski en est déjà à son 35e but de la saison déjà, ce qui le rapproche du record absolu sur une saison, détenu par Gerd Müller et ses 40 unités en 34 journées. Il reste 8 matchs à Lewy pour l'effacer des tablettes.

La seconde période n'est qu'une formalité pour des Bavarois qui vont d'abord laisser venir Stuttgart sans guère se mettre en danger, si ce n'est peut-être sur cette tête de Kalajdzic, bloquée par Neuer.

Bien servi par Pavard et alors que Müller s'était effacé, Lewandowski rate même une énorme opportunité en envoyant le ballon au-dessus, seul au second poteau avant de céder sa place à Choupo-Moting quelques instants plus tard.

Sané et Müller continuent de menacer à plusieurs reprises sur le but de Stuttgart tout comme Kingsley Coman, mais aucun but ne sera finalement inscrit en seconde période. Les hommes d'Hansi Flick reprennent 4 points d'avance sur Leipzig, qu'ils défieront après la trêve dans un match qui s'annonce décisif dans la quête d'un neuvième titre consécutif.