Le Bayern Munich en balade Ã  Leverkusen

Déchainés et sur la lancée de leurs résultats, les hommes de Hansi Flick n’ont fait qu’une bouchée de leurs hôtes du jour. Robert Lewandowski et Thomas Müller ont encore été décisifs aux avant-postes.

Pourtant, la partie a mal commencé pour le Bayern. Au bout de 10 minutes de jeu, ils se sont retrouvés menés au score, avec un but concédé de la part de Lucas Alario. Ce dernier remplaçait Kai Havertz, victime d’une blessure que l’on pourrait suspecter de diplomatique face à celui qui est pressenti pour être son prochain club. La période de doute des Bavarois n’a que très peu duré cependant. A la 27e minute de jeu, la parité a été rétablie. Dès la 27e minute, Kingsley Coman égalisait pour les visiteurs. Le Français trouvait la faille d’une frappe croisée à la suite d’un service de Leon Goretzka.

A 1-1, la confiance a changé de camp et le Bayer n’a presque plus vu le jour dans ce match. A l’exception d’une tentative de Moussa Diaby en fin de première équipe, l’équipe de Bosz est restée impuissante. Le Bayern, en revanche, s’est montré intraitable aux avant-postes. A la pause, les champions d’Allemagne avaient déjà deux buts d’avance. Goretzka donnait l’avantage aux siens en concluant une superbe séquence collective, avec à la clé le 20e assist de la saison de Müller, puis Serge Gnabry a mis le troisième but sur un service de Joshua Kimmich.

En seconde période, le Bayern a accentué sa mainmise et c’est ce qui lui a permis d’accroitre son avance à la 66e minute et plier tout suspense dans cette partie. Robert Lewandowski parachevait le succès des siens avec une jolie tête. Un 30e but pour Lewandowski en Bundesliga, et un 44e toutes compétitions confondues.

Les Bavarois ont fait baisser le rythme par la suite mais Leverkusen n’en a pas profité cependant, si ce n’est pour limiter la casse avec un deuxième but inscrit par Florian Wirtz, son premier en Bundesliga.

En gagnant ce match, son neuvième d’affilée en Bundesliga, le Bayern porte à dix points son avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Même si le BVB compte un match en moins, cela commence à sentir très bon le titre pour Manuel Neuer et ses coéquipiers.