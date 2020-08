Hoeness critique la stratégie de Dortmund

De nouveau Champion d'Allemagne au terme de la saison 2019/20, le Bayern Munich a atteint la barre symbolique des 30 titres en Bundesliga. Si l'hégémonie des Bavarois se poursuit, la rivalité avec le Borussia Dortmund est encore largement d'actualité. En témoignent les récentes déclarations d'Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, qui ne s'est pas privé de critiquer ouvertement la stratégie des pensionnaires du Signal Iduna Park dans les colonnes du 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

Le Bayern et le Borussia, deux stratégies bien différentes

Pour le dirigeant, la politique de recrutement du Borussia est uniquement vouée à rapporter des liquidités à l'avenir, ce qui ne permet pas au club de se développer. "Si Dortmund achète un joueur très talentueux et qu'il joue bien, vous pouvez entendre au bout de quelques mois, soit du club lui-même, soit de l'extérieur, qu'il deviendra un joueur à vendre. Comment un joueur est-il censé s'imprégner de l'ADN d'un club à 100 %, quand il a l'impression d'être un objet de vente ?", s'est interrogé Hoeness.

À l'inverse, la politique du Bayern Munich est d'intégrer des jeunes talentueux et de les faire rester au club le plus longtemps possible. "Nous ne fonctionnons pas du tout comme ça. Nous avons des joueurs pour le Bayern Munich, et jamais des joueurs pour faire affaire. Un joueur doit avoir pour sentiment : je suis le Bayern pour toujours", a ainsi ajouté le président d'honneur des Bavarois. Cette saison, Dortmund a terminé second de Bundesliga, à 13 points d'un leader insatiable à l'échelle nationale.