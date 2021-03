Beaucoup d'absents et avec Liverpool en point de mire

Le Real Madrid est au plus bas et a des matchs très importants devant lui. Ils affronteront Eibar en Liga le 2 avril et Liverpool en Ligue des champions le 6 avril, avant d'affronter Barcelone lors du "Clasico" et les Reds à nouveau sept jours plus tard.

Les absents de la dernière séance d'entraînement du 25 mars au matin étaient Lucas Vázquez, Marco Asensio, Eden Hazard, Dani Carvajal, Fede Valverde, Toni Kroos, Álvaro Odriozola et Mariano. Beaucoup d'entre eux s'avèrent importants cette saison.

Ceux qui ont le plus récemment rejoint l'infirmerie des Merengues sont Vazquez et Asensio. Cela fait deux jours qu'ils travaillent à la salle de sport pour récupérer au plus vite. Les autres absences ne sont pas des surprises, même si elles continuent de poser problème à Zinédine Zidane.

Kroos et Hazard méritent une mention spéciale. L'Allemand est revenu blessé de son rassemblement avec l'Allemagne, ce qui constitue un élément de surprise de ne pas pouvoir compter sur lui avant qu'il ne soit à 100%. Le Belge pourrait devoir subir une intervention chirurgicale pour mettre fin à ses problèmes physiques.