"Beaucoup de risques" à faire venir Sakho à Lyon

Selon les médias français, Mamadou Sakho se rapprocherait d'un retour en Ligue 1. L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais cet été.

À l'âge de 30 ans, Mamadou Sakho évolue à Crystal Palace mais a subi de nombreux pépins physiques depuis les dernières saisons en Premier League. Un mauvais signe pour Lyon selon Willy Sagnol.

"Quand un club anglais laisse partir un joueur qui a juste 30 ans, ce n'est pas bon signe. Sur le plan du caractère, oui je pense qu'il peut en apporter beaucoup à cette équipe. Le manque de caractère, c'est un mal récurrent à Lyon depuis trois ou quatre ans. Mais il ne pourra l'amener que s'il joue et s'il n'est pas régulièrement blessé", a reconnu le consultant pour 'RMC Sport'.

"Cela fait un moment que je n'ai pas vu jouer Crystal Palace et Sakho mais je pense que s'il avait été dans une belle forme, on l'aurait revu en équipe de France. On ne l'a pas revu et ce n'est pas très positif. (...) Selon moi, quand on fait un gros transfert en terme de prix et de salaire, il faut réduire les risques d'erreur pour les clubs français. Là, je crois qu'il y a beaucoup de risques", a ajouté l'ancien international français.