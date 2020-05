Beckenbauer assistera au prochain match à huis clos du Bayern

"Je vais quitter mon domicile pour la première fois depuis longtemps", a affirmé le double champion du monde (comme joueur 1974 puis comme entraîneur 1990), âgé de 74 ans et affaibli par des problèmes de santé.

Le "Kaiser", dont l'image a été ternie ces dernières années par les soupçons d'achat de votes pour l'attribution du Mondial-2006 à l'Allemagne, a été invité par le patron du club Karl-Heinz Rummenigge.

Ancien capitaine du Bayern, avec lequel il a remporté trois coupes d'Europe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des champions), Beckenbauer fera partie de la délégation de huit personnes du club autorisées à voir le match en tribune, avec l'ancien président Uli Hoeness, qui fut aussi son coéquipier dans les années 70.

Il sera, comme tout le monde, obligé de porter un masque et de s'asseoir à plusieurs sièges de distance de ses voisins, ce qu'il semble apprécier: "Je vais pouvoir me concentrer sur le match et en profiter, a-t-il expliqué, sinon on me demande tout le temps +Franz, qu'est-ce que tu penses de cette action?+. Mais je préfère nettement regarder du foot sans avoir à parler tout le temps".

Ce week-end se dispute la 27e journée de Bundesliga, la deuxième depuis la reprise après la pause due au coronavirus. Tous les matches sont à huis clos et encadrés par un protocole sanitaire très rigoureux.