Bedimo perd son procès contre l'Olympique de Marseille

C'est la fin d'une affaire commencée en 2018. Cette année-là, l'Olympique de Marseille avait licencié Henri Bedimo, pour faute grave, alors qu'il lui restait un an de contrat avec le club phocéen.

L'OM reprochait au joueur d'avoir créé une académie « à but social et éducatif » au Cameroun en partenariat avec Montpellier, un club rival.

L'international camerounais, qui a pris sa retraite en 2020, après deux saisons sans club, avait contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes : « Je suis devenu parrain de cette académie en 2007 et j'ai commencé à négocier un partenariat avec Montpellier en 2012, quand j'étais joueur là-bas. Je n'ai signé à l'OM qu'à l'été 2016. On me reproche donc de mener un projet dans mon pays natal pour aider les jeunes camerounais à avoir une vie meilleure à travers l'école et le sport ? Le motif et fallacieux et abusif. Je suis persuadé que le club a cherché par tous les moyens à résilier mon contrat sans que cela ne lui coûte rien » avait réagi le joueur à l'époque des faits.

Bedimo réclamait également 5,3 millions d'euros à l'OM. « C'est un licenciement déguisé pour tenter de faire des économies, en espérant être obligé de payer plus tard, seulement quand ils y seront obligés » , avait déclaré l'avocat du joueur à nos confrères du journal 'La Provence' en juillet 2019 .

Mais selon les informations de 'RMC Sport' , le conseil des Prud'hommes vient de rejeter les accusations de Bedimo et a donné raison à l'Olympique de Marseille. Henri Bedimo peut encore faire appel de cette décision.