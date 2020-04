Les moqueries de Meunier, Hazard ne digère pas

Confinement ou pas, Thomas Meunier n’a jamais sa langue dans la poche. D’un naturel franc-parler, le défenseur du PSG n’hésite jamais à donner son avis lorsqu’on lui demande. Mais, parfois, cela peut lui jouer des tours. À l’image de ses dernières déclaration sur son compatriote Eden Hazard.

Il convient de remonter à décembre dernier pour comprendre. En Ligue des Champions, le Real Madrid recevait le PSG (2-2) avec une prestation XXL d’Hazard, jusqu’à sa sortie sur blessure… causée par Meunier. Blessure qui l’a ensuite éloigné des terrains pendant des semaines, puis des mois, et dont il n’est toujours pas remis aujourd’hui.

"Il s’est blessé suite à contact avec moi. Nuance !"

"La blessure, ce n’est pas moi, il s’est blessé suite à contact avec moi. Nuance ! Parce qu’il n’a jamais été question qu’il loupe l’Euro. C’était super tôt, au mois de décembre. Au début c’était deux semaines, puis deux mois, puis il y a eu une rechute. Mais à aucun moment, je n’ai douté. Même maintenant, s’il y avait eu l’Euro, il aurait sans doute été là", a déclaré le Belge lors d’un live Instagram, avant de renchérir.

"Je me suis dit qu’Eden était pote avec le Seigneur et qu’il avait tout fait pour annuler l’Euro", a ensuite plaisanté Meunier. Des moqueries peu au goût du principal intéressé, à en croire les informations du média espagnol 'ABC'. Hazard n’a pas esquissé le moindre sourire, bien au contraire, et on peut le comprendre lorsqu’on sait que cette blessure a gâché sa première saison au sein de son club de rêve.