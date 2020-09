Bellerin, nouvel actionnaire du club le plus écologique du monde

Le pensionnaire de League Two (quatrième division anglaise), compte désormais un nouvel actionnaire, mais pas n'importe lequel : Hector Bellerin, le latéral d'Arsenal.

L'Espagnol, un grand défenseur de l'environnement et de la cause animale, a décidé de contribuer au développement du club le plus écologique du monde.

"J’étais très enthousiaste lorsque j’ai découvert la possibilité de m'engager avec le FC Forest Green Rovers. Le club fait un travail brillant. Il est important que j’investisse dans des choses qui me passionnent, et je suis enthousiaste à l’idée d’aider le football à envisager un avenir durable" peut-on lire sur le site officiel du club.

L'équipe anglaise est connue pour ses actions environnementales, notamment son stade équipé de panneaux électriques, ou encore les maillots des joueurs en bambou.

@Arsenal defender @HectorBellerin has become the second-largest shareholder at the club.



Welcome to FGR, Hector!#WeAreFGR