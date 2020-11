Bellingham convoqué pour la première fois avec l'Angleterre

Le joueur de Dortmund a été convoqué, ce mardi, pour la première fois avec l'équipe d'Angleterre par Gareth Southgate.

Le jeune espoir a été appelé suite aux forfaits de Trent Alexander-Arnold et James Ward-Prowse.

Du haut de ses 17 ans, Jude Bellingham pourrait honorer sa première cape face à l'Irlande, ce jeudi en amical.

L'Angleterre affronte également la Belgique, le 15 novembre, puis l'Islande, le 18, dans le cadre de la Ligue des nations.

Congratulations to @BellinghamJude, who has been called up to the #ThreeLions for the first time! pic.twitter.com/bWpDevg4ae