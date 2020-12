Bellingham raconte pourquoi il a préféré Dortmund à United

Âgé de 17 ans seulement, Jude Bellingham a fait forte impression sous les couleurs de Birmingham en seconde division anglaise la saison passée, au point d'intéresser des cadors européens.

Si Manchester United faisait partie des favoris, l'international U21 anglais a choisi de miser sur un projet à l'étranger, un projet proposé par le Borussia Dortmund.

Le jeune joueur anglais s'adapte petit à petit en Allemagne et a déjà participé à un total de 16 matchs officiels avec son équipe, dont 9 en tant que titulaire (1 but, 3 passes décisives).

Dans un entretien pour 'Four Four Two', le joueur est revenu sur son choix de quitter l'Angleterre pour signer à Dortmund : "Manchester United a une équipe fantastique, mais j'étais tellement concentré et si heureux de l'intérêt de Dortmund que c'est devenu mon choix numéro 1. Il n'a jamais été question de choisir un club plutôt qu'un autre. Pour moi, cela a toujours été le Borussia Dortmund, c'est tout. La seule chose qui m'importait pendant ce transfert, c'était de jouer au football et, ici, c'est le meilleur endroit pour le faire. C'était clair comme le jour, si tu viens ici et fais les choses bien, tu vas avoir ta chance."

Il est revenu sur son adaptation à Dortmund : "Tu dois grandir vite. Il faut laisser tes habitudes d'enfant derrière toi, parce qu'on attend que tu sois à un niveau proche de celui de tes collègues. Sinon, tu les laisses tomber, tu t'enfonces et tu ne peux pas exploiter pleinement ton potentiel."