Belmadi : "L'Algérie domine le continent africain"

L'Algérie sans défaite depuis deux ans. Hier soir, les Fennecs ont prolongé leur série d'invincibilité en battant (0-1) le Nigéria en amical.

Après la victoire, Djamel Belmadi a évoqué la domination de ses hommes sur le continent africain : "Ils ont une armada offensive, mais on n’a pas été inquiétés face à une équipe de niveau mondial qui a fait la Coupe du monde. Le Nigeria est régulièrement dans les phases finales, nous aussi. C’est contre ces équipes-là qu’on doit jouer, on progresse et on montre qu’on domine le continent africain. On n’a pas peur de le dire. Je l’ai dit lors de ma première conférence de presse. Aujourd’hui on est champions d’Afrique et je ne vais pas changer mes propos. Je ne me suis jamais caché quant aux ambitions", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ses adversaires sont donc prévenus !