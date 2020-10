Belmadi lâche ses vérités sur les cas Aouar, Cherki, Gouiri et Aït-Nouri

Certains joueurs choisissent de représenter le maillot d'une autre sélection que celle de leur pays d'origine. C'est le cas notamment d'Aouar, Cherki, Gouiri et Aït-Nouri, tous d'origine algérienne mais ont opté pour représenter un autre pays. Belmadi, le sélectionneur algérien, est revenu sur ces cas.

"Sur le dossier Aouar j'étais clair, j'ai expliqué, le travail a été fait. Les gens ne comprennent pas que nous avons tout fait mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand un joueur intéresse le sélectionneur, c'est lui qui le sélectionne, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y'a deux étapes, aller voir le joueur, puis sélectionner. On envoie pas une convocation sans changement de nationalité sportive. Pour ramener Gouiri, Ait Nouri ou Cherki, il faut qu'ils prennent une feuille et aillent changer de nationalité sportive. Personne ne l'a fait. Si Aouar avait décidé de changer de nationalité sportive, je l'aurai mis sur ma tête. Avant que vous ne citiez son nom, j'ai ramené Benlamri et Belaili et personne n'en avait parlé. Ces jeunes comme Aouar adorent les réseaux sociaux, ce qu'on dit sur eux. Je sais qu'il va venir voir ce que je dis sur lui. J'ai travaillé en silence sur le dossier, pour ne pas le mettre en difficulté. Aouar avait tranché depuis très longtemps mais je n'allais pas le crier sur tous les toits, parce que ces joueurs ont des familles, on va pas les mettre en difficulté"