Ben Arfa confiné au sein de son club après la fermeture de son hôtel

Le monde du football est paralysé par la pandémie de Covid-19. Les équipes ne jouent plus et les joueurs sont contraints de rester chez eux ou de retourner dans leurs pays d'origine pour y passer la quarantaine imposée par les clubs et les gouvernements.

Hatem Ben Arfa, lui, va rester à Valladolid. Le joueur français a rejoint cet hiver le club de Valladolid et était confiné dans son hôtel depuis la suspension de la Liga espagnole.

Et selon les informations de 'AS', l'hôtel du joueur a fermé ses portes en raison du confinement. Son club ne pouvait pas le laisser sans logement et l'ancien Parisien réside donc pour le moment dans la résidence des jeunes du club de Valladolid, située à côté du stade.

Mais il sera accompagné de deux autres joueurs, Isaac Amoah et Victor Asamoah, des jeunes joueurs Ghanéens revenus à Valladolid pendant le confinement. Une résidence entière de 2700 mètres carrés pour trois joueurs, ça devrait aller.