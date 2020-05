Ben Arfa, bien parti pour quitter Valladolid

Recruté par Valladolid en janvier dernier, l'international français, hors de forme, n'aura disputé que 25 minutes en Liga.

Évidemment, la crise du coronavirus n'a pas aidé Ben Arfa, incapable de faire ses preuves.

Selon 'El Mundo', ses dirigeants, conscients des problèmes physiques du milieu offensif, ont d'ores et déjà décidé de ne pas le prolonger.

"Le club ne devrait pas compter sur lui la saison prochaine. Il est hors de forme et ils savent que ça va lui prendre encore plus de temps pour qu'il retrouve une bonne condition physique. Ses agents ont commencé à lui chercher un club dès qu'ils ont vu que Valladolid ne répondait plus, les dirigeants ne sont plus intéressés."

"Le conserver reviendrait à lui offrir au moins 500 000 € de salaire, ce qui est beaucoup trop pour un club comme Valladolid et pour un joueur comme lui. Il n'a pas réussi à les convaincre", a expliqué le journaliste Arturo Alvarado Sanchez, dans les colonnes de 'Foot Mercato'.

D'après la 'Gazzetta dello Sport', la Sampdoria souhaiterait le relancer.